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Haberler Yaşam Milyonlar "LGS sınavı ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:07

Milyonlar " ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman?

Ülke çapında önümüzdeki Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma süreci ile beraber " ertelendi mi, ertelenecek mi?" soruları da gündeme taşındı. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının halen kritik seviyelerde seyretmesi nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrası MEB'den açıklama gelmiş sınavların ertelendiği konusunda açıklama yapılmıştı. Hal böyleyken liseye geçiş için katılım sağlanacak olan tarihinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Buna göre; LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

Gözler LGS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, iptal mi olacak?

LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda gelişmeler ile ilgili olarak gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde vakaların kritik seviyelerde seyrediyor olması nedeniyle tam kapanma kararı verilmişti. Bilindiği üzere sınav bu sene 6 Haziran tarihinde düzenlenecekti. Bu noktada ertelendi mi, ertelenecek mi? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte tarihi ve tüm detaylar…

Gözler LGS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, iptal mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihini 6 Haziran Pazar günü olarak belirledi.

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Gözler LGS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, iptal mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Gözler LGS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, iptal mi olacak?

LGS KONULARI VE SORU SAYILARI

LGS Sayısal Ders Soru Sayıları:

Matematik 20 Soru

Fen Bilimleri 20 Soru

LGS Sözel Ders Soru Sayıları:

Türkçe 20 Soru

İnkılap Tarihi 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi10 Soru

İngilizce 10 Soru

Gözler LGS sınavı ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 LGS sınavı ertelendi mi, iptal mi olacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sınavın ertelenmeksizin 6 Haziran'da yapılması halinde, LGS sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak.

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