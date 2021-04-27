Ülke çapında önümüzdeki Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma süreci ile beraber "LGS sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi?" soruları da gündeme taşındı. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının halen kritik seviyelerde seyretmesi nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrası MEB'den açıklama gelmiş sınavların ertelendiği konusunda açıklama yapılmıştı. Hal böyleyken liseye geçiş için katılım sağlanacak olan 2021 LGS sınav tarihinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Buna göre; LGS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…