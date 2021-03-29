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Milyonlar " ayında olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor! Ramazan ayında yasak var mı?

Mart ayıyla beraber kademeli olarak kaldırılmaya başlanan ve diğer kısıtlamalar şimdi ise artan vakalarla yeniden gündemdeki yerini aldı. ayında yasak var mı ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları ülke çapında gündeme taşınırken gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kritik kararların alındığı toplantıda bugünkü gündemlerden birinin de Ramazan ayı içerisinde uygulanması beklentiler arasında bulunan sokağa çıkma yasağı olacak. Kısıtlamaların geri geleceği iddiaları gündemi yoğun şekilde meşgul ederken tüm detaylar 'ın açıklaması ile netlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:09
Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Normalleşme adımları kapsamında risk haritası da göz önüne alınarak kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmişti. Ancak son günlerde vakaların rekor seviyelere ulaşması " ayında yasak var mı ramazan ayında olacak mı?" sorularıyla beraber Ramazan'da tam kapanma iddialarını gündeme taşıdı. Bu akşam gerçekleşecek kabine toplatışı ile beraber sokağa çıkma yasağı gibi diğer birçok kısıtlamanın yeniden ülke çapında uygulamaya dönmesi beklenilse de tüm detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli olacak. İddialara göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden 81 ilde uygulamaya geçecek.

RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR GERİ Mİ GELİYOR?

Son günlerde ülke çapında gündemi meşgul eden bir konu da Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı konusu oldu. Vatandaşlar bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aralık ayından Mart ayına kadar bilindiği üzere ülke çapında Hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmış ancak 1 Mart tarihli Kabine sonrası normalleşme adımları risk haritası baz alınarak atılmaya başlanmıştı.

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

BAKAN KOCA'DAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI!

Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

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Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

ÇOK YÜKSEK (KIRMIZI) RİSKLİ İLLER

(Renkler güncel harita üzerinden değil uygulamanın devam ettiği harita üzerinden belirtilmiştir)

Edirne, Balıkesir, Sakarya,Burdur, Adıyaman, Aksaray,Amasya, Edirne, Giresun,Gümüşhane, Konya, Ordu,Osmaniye, Rize, Samsun,Sinop, Tokat, Trabzon.

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