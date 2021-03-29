Ramazan ayında yasak var mı, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine ile yanıt bulacak...

Normalleşme adımları kapsamında risk haritası da göz önüne alınarak kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmişti. Ancak son günlerde vakaların rekor seviyelere ulaşması "Ramazan ayında yasak var mı ramazan ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularıyla beraber Ramazan'da tam kapanma iddialarını gündeme taşıdı. Bu akşam gerçekleşecek kabine toplatışı ile beraber sokağa çıkma yasağı gibi diğer birçok kısıtlamanın yeniden ülke çapında uygulamaya dönmesi beklenilse de tüm detaylar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli olacak. İddialara göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden 81 ilde uygulamaya geçecek.

RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, YASAKLAR GERİ Mİ GELİYOR?

Son günlerde ülke çapında gündemi meşgul eden bir konu da Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı konusu oldu. Vatandaşlar bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aralık ayından Mart ayına kadar bilindiği üzere ülke çapında Hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmış ancak 1 Mart tarihli Kabine sonrası normalleşme adımları risk haritası baz alınarak atılmaya başlanmıştı.