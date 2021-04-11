Hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 10-11 Nisan tarihlerinde de birçok ilimizde devam ederken bugün de milyonlar Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili olarak gelecek açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada Ramazan yasakları ile ilgili detayları paylaşmış, risk grubu fark etmeksizin 81 ilde hafta sonunu tamamen kapsayacak şekilde kısıtlama uygulanacağı bilgisini paylaşmıştı. Hal böyleyken "Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" gibi birçok soru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ramazan'da sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlamanın uygulanacağı bildirilirken henüz 21 günlük tam kapanma iddialarını doğrular yönde resmi bir açıklama bulunmuyor.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye risk haritası göz önünde bulundurularak bu hafta sonu da koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul dahil birçok şehirde kısıtlama devam etti. Ancak milyonların gözü şimdilerde önümüzdeki Salı günü başlayacak olan Ramazan ayında. Bilindiği üzere bu mübarek ayda koronavirüs pandemisine karşı yeni yasaklar uygulanmaya başlayacak. Vaka sayıları 50 bini aşarken 21 günlük tam kapanma iddiaları için ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.