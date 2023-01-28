Haberler Yaşam Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:53

Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için geri sayım resmen başladı. Tarihi projede 7. Etap kuraları devam ederken bu kapsamda megakentteki 50 bin evden birinin sahibi olmak için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerindeki konutlara ilişkin tarihleri için gözler kurumdan gelecek açıklamada. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları ve isim listesi belli oldu mu? İşte başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.