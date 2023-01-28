Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:53

Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için geri sayım resmen başladı. Tarihi projede 7. Etap kuraları devam ederken bu kapsamda megakentteki 50 bin evden birinin sahibi olmak için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerindeki konutlara ilişkin tarihleri için gözler kurumdan gelecek açıklamada. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları ve isim listesi belli oldu mu? İşte başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. 2+1 3+1 seçenekli 250 bin sosyal konut projesinde megakentte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin ev sahibini bulacak. Bu noktada ise "TOKİ kura çekimi tarihi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Projeye ilişkin 7. Etap kuraları devam ederken sürecin Mart ayında noktalanacağı biliniyor. İşte TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milyonlar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihine kilitlendi! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

27 OCAK – 8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

SON DAKİKA