Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke çapında "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?" soruları gündeme taşınıyor. Tam kapanma süreciyle beraber vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanırken bu durumla beraber bu tablo kısıtlamaların kalkacağı o tarih için de umut veriyor. Hal böyleyken gözler İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan tam kapanma konulu genelgeye çevrildi. Bilindiği üzere 26 Nisan tarihinden itibaren başlayan tam kapanma süreciyle 81 il genelinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı ilan edilmişti. Buna göre; Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte Ramazan Bayramı öncesi konuya dair tüm detaylar…