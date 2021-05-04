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Haberler Yaşam Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 13:49

Milyonlar yanıt arıyor! 'nda var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

'na sayılı günler kala ülke çapında " var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?" soruları gündeme taşınıyor. Tam kapanma süreciyle beraber vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanırken bu durumla beraber bu tablo kısıtlamaların kalkacağı o tarih için de umut veriyor. Hal böyleyken gözler 'nca yayımlanan tam kapanma konulu genelgeye çevrildi. Bilindiği üzere 26 Nisan tarihinden itibaren başlayan tam kapanma süreciyle 81 il genelinde 17 günlük ve şehirler arası seyahat yasağı ilan edilmişti. Buna göre; Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte Ramazan Bayramı öncesi konuya dair tüm detaylar…

Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

'nda şehir dışına çıkma planı yapan binlerce vatandaş tam kapanma süreciyle beraber ve şehirler arası seyahat yasağının bayramda da devam edip etmeyeceği konusundaki detayları araştırıyor. 13 Mayıs tarihinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı ile ilgili olarak " ve şehirler arası seyahat yasağı var mı, olacak mı?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 'nca yayımlanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma konulu genelgede yasakların 17 Mayıs tarihinde sona ereceği duyurulmuştu.

Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

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Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Milyonlar yanıt arıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı ile yasaklar ne zaman kalkacak?

Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 40'ının çıktığı İstanbul'da vaka yayılım hızının azalması (Türkiye'deki vakaların yüzde 40 idi şimdi yüzde 30'a geriledi) Türkiye genelini de etkiledi. Türkiye'deki günlük vakalar yüzde 25-30, test pozitiflik oranı yüzde 11-12'lere inerken, hafta sonu bu oranın yüzde 8'ler civarında olması bekleniyor.

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