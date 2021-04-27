Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde tam kapanma sürecinin başlayacağı ifade edilirken gözler ÖSYM'den gelecek YKS sınavı açıklamasına çevrildi. Hal böyleyken bazı sınav tarihlerinde ertelenmeye gidilip gidilmeyeceği konusu gündeme taşındı. Bu kapsamda YKS sınavı ertelendi mi, üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak? Soruları milyonların gündemine taşındı. ÖSYM sınav takvimine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmişti. Buna göre; YKS ertelendi mi, iptal olacak mı? İşte tüm gelişmeler…