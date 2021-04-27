Üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınav için bekleyiş sürerken ülke çapında koronavirüs salgınına tedbiren başlayacak olan tam kapanma süreci akıllara "YKS sınavı ertelendi mi, ertelenecek mi?" sorularını getirdi. Bu kapsamda detaylı açıklamanın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılması bekleniyor. YKS sınavı ÖSYM sınav takvimine göre bu sene Haziran ayında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecekti. Buna göre, 2021 YKS ertelendi mi, iptal olacak mı? İşte tüm detaylar…