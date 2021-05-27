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Haberler Yaşam Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:07

Milyonlarca emekliye müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için geri sayıma başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Temmuz ayına kısa bir süre kala yapılacak zam tutarını araştırıyor. Bilindiği üzere yapılacak zamlarda belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Temmuz ayının gelmesine kısa bir süre kala emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı milyonların gündeminde oturdu. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, emekli zam oranı tahminler doğrultusunda yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan , Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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