Milyonlarca emekliye son dakika zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.

YÜZDE 7 ZAM GÖRÜNDÜ

Merkez Bankası beklenti anketine göre haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak.