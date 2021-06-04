Milyonlarca emekliye son dakika zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarını heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, enflasyon yüzde 6.39 olarak belirlendi. Yapılan tahminlere göre ise, 6 ayın sonunda emeklilerin alacağı zam tutarı yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Buna göre, SSK, BAĞKUR emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;