Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman "yarım beyinle" yaşamış...

The Lancet adlı tıp dergisiyle paylaşılan taramalarda, adamın beyninin ana bölgesinin siyah göründüğü ve bunun sıvı birikiminin olduğu yeri gösterdiği belirtildi. Hastanın beynindeki drenaj kanalları daralmış, bu da yıllar geçtikçe beyinde sıvı birikmesine neden olmuştu.

Bu durum beyninin kafatasının kenarına doğru itilen dar bir tabakaya sıkışmasına neden oldu. Bunun sonucu olarak kafatası da büyümüştü.