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Haberler Yaşam Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman "yarım beyinle" yaşamış...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:30

Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman "yarım beyinle" yaşamış...

Fransa'da yaşayan 44 yaşındaki bir adam, bacağındaki ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle doktora başvurduğunda hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda beyninin büyük bir kısmının eksik olduğu ortaya çıktı. Yıllardır bu şekilde yaşadığını öğrenen adamın hikayesi duyanları şok etti!

Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman yarım beyinle yaşamış...

Basit bir sağlık sorunu sandı, ancak doktorun bulguları herkesi hayrete düşürdü! Fransa'da bir adam, bacağındaki ağrı nedeniyle gittiği hastanede beyninin yarısından fazlasının eksik olduğunu öğrendi. Yıllardır hiçbir ciddi sağlık sorunu yaşamadan hayatına devam eden adam, bu şaşırtıcı gerçek karşısında yaşadıklarını anlattı!

Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman yarım beyinle yaşamış...

BACAĞINDAKİ AĞRI İÇİN GİTTİĞİ DOKTORDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Fransa'nın güneyinde yaşayan 44 yaşındaki bir adam da yaklaşık iki haftadır bacağında hafif ağrı ve güçsüzlük hissetmeye başlayınca doktora başvurdu. Doktorlar bu durumun sinir uçlarını etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanabileceğinden endişelendiler. Tıbbi geçmişinde dikkat çekici bir anormallik bulunmazken, altı aylıkken şant ameliyatı geçirdiği tespit edildi.

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Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman yarım beyinle yaşamış...

Beyninde aşırı sıvı birikmesi nedeniyle beyne ince bir tüp yerleştirilerek fazla sıvının vücudun başka bir yerine boşaltılması işlemine şant ameliyatı deniyor.

MEĞER BUNCA ZAMAN "YARIM BEYİNLE" YAŞAMIŞ!

Daha sonra 14 yaşındayken şant çıkarıldı. Doktorlar kafasının BT ve MRI taramalarını yaptıktan sonra beyninin olması gereken yerde büyük bir sıvı cebi bulduklarında şok oldular.

Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman yarım beyinle yaşamış...

The Lancet adlı tıp dergisiyle paylaşılan taramalarda, adamın beyninin ana bölgesinin siyah göründüğü ve bunun sıvı birikiminin olduğu yeri gösterdiği belirtildi. Hastanın beynindeki drenaj kanalları daralmış, bu da yıllar geçtikçe beyinde sıvı birikmesine neden olmuştu.

Bu durum beyninin kafatasının kenarına doğru itilen dar bir tabakaya sıkışmasına neden oldu. Bunun sonucu olarak kafatası da büyümüştü.

Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman yarım beyinle yaşamış...

Marsilya Akdeniz Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Lionel Feuillet, 2004 yılında vaka raporu yayımlandığında, vakayla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

BT TARAMASINA İLK BAKTIĞIMIZDA ÇOK ŞAŞIRDIK!

'Beyin normalden çok çok daha küçüktü. Bu vaka bizim bildiğimiz kadarıyla benzersizdir.' Dr. Feuillet, ekibinin daha önce 'bu kadar şiddetli bir hidrosefali vakasıyla karşılaşmadığını' ve adamın bu rahatsızlığa doğuştan sahip olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Durumunun zihinsel yeteneklerini nasıl etkilediğini görmek için doktorlar erkek hastaya bir dizi psikolojik test uyguladılar. 'Normal' aralığın alt ucunda yer alan 75 IQ'suyla bile hâlâ yeterince işlev görebildiğini görünce daha da şaşırdılar.

Adam aynı zamanda karısı, iki çocuğu ve memurluk işiyle kendine başarılı bir hayat kurmuştu.

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