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Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman "yarım beyinle" yaşamış...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
14:30
Bacağındaki ağrı için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı: Meğer bunca zaman "yarım beyinle" yaşamış...
Fransa'da yaşayan 44 yaşındaki bir adam, bacağındaki ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle doktora başvurduğunda hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda beyninin büyük bir kısmının eksik olduğu ortaya çıktı. Yıllardır bu şekilde yaşadığını öğrenen adamın hikayesi duyanları şok etti!