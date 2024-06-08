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Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:41
Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği YKS'de ilk oturum heyecanı başladı. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katıldığı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılıyor.