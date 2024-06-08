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Haberler Yaşam Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:41

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği YKS'de ilk oturum heyecanı başladı. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katıldığı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılıyor.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...

2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılıyor.

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Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...

Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen TYT'de 438 bin 684 kişi görev yapacak.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS maratonu başladı! İlk oturum heyecanı...

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

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