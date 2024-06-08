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Haberler Yaşam Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS'de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:33

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS'de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği YKS'de ilk oturum gerçekleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS’de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS’de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı.

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Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS’de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AYT VE YDT OTURUMLARI YARIN

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS’de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS’de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

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