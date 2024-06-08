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Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS'de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
13:33
Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu: YKS'de ilk oturum sona erdi! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği YKS'de ilk oturum gerçekleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...