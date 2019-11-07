Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi
Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi
Buna tam anlamıyla ustalık denir! Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yine sıra dışı bir tasarıma imza attı! Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı. Bu süreci de internette paylaştı. Milyonların ilgiyle izlediği görüntüler ise büyük bir beğeni topladı. Çoğu internet kullanıcısı ustalığın ne demek olduğunu öğrendiklerini ifade ettiler. Peki bunu nasıl gerçekleştirdi? İşte fotoğraflarla ilginç ustalık!
Giriş Tarihi: 07.11.2019
07:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
08:12
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