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  • Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi

Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi

Buna tam anlamıyla ustalık denir! Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yine sıra dışı bir tasarıma imza attı! Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı. Bu süreci de internette paylaştı. Milyonların ilgiyle izlediği görüntüler ise büyük bir beğeni topladı. Çoğu kullanıcısı ustalığın ne demek olduğunu öğrendiklerini ifade ettiler. Peki bunu nasıl gerçekleştirdi? İşte fotoğraflarla ilginç ustalık!

Giriş Tarihi: 07.11.2019 07:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:12
Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi

Colinfurze ismiyle YouTube'da fenomen olan adam, yeni videosunda yine sıra dışı bir tasarıma imza attı!

Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi

Genç adam, İngiltere'nin yağışlı havasına kendince çözüm bularak garajın önündeki boş alan için açılıp kapanabilir çatı tasarladı.

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Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi

Açık havayı seven ama yağmurdan pek haz etmeyen adam sürgülü çatı için ilk önce garajının çatısını söktü.

Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi
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Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi

Çatıyı raylı yapabilmek için garajın kenarlarına demir çubuklar monte etti.

Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi
Milyonları hayran bırakan ustalık! Evinin garajını bakın ne hale getirdi
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