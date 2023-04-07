Milyonluk vurgun deşifre edildi! Sahte polislerden şifreli mesaj: İneği otlatın

13,5 MİLYON LİRAYI KURTARDI

Polisin çalışması sonucu çetenin Adana merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde'de faaliyet gösterdiğini, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı belirlendi. Ayrıca bazı mağdurların çetenin banka hesabına havale yaptığı da öğrenildi. Çeteye banka hesabı sağlayan şüphelilerin dolandırılan paradan yüzde 5 komisyon istediği, buna karşın yüzde 3 oranında anlaştıkları saptandı. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 39 kişinin toplam 13 milyon 500 bin lira dolandırılmasının önüne geçtiği öğrenildi.