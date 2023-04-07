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Milyonluk vurgun deşifre edildi! Sahte polislerden şifreli mesaj: İneği otlatın
Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
11:05
Milyonluk vurgun deşifre edildi! Sahte polislerden şifreli mesaj: İneği otlatın
Adana merkezli 7 ilde düzenlenen sahte polis operasyonunda 43 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 3'ü kadın 30 zanlı yakalandı. Dolandırdıkları mağdurlar için aralarında 'İneği otlatın' diye şifreli konuştukları tespit edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı