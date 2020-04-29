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eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

Beyoğlu'ndaki eseri medreseye hırsızlar dadandı. Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokakların sessizliğe bürünmesini fırsat bilen hırsızlar, Mimar Sinan'ın eseri olan 432 yıllık tarihi 'nin kubbelerindeki kurşun kaplamaları çaldı. Medresenin bağlı olduğu vakfın müdürü karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Geçtiğimiz hafta da medrese kubbelerinin soyulduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:30
Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbeleri korona virüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından 1 hafta arayla iki kez soyuldu.

Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

Yaklaşık 1.5 kilogram kurşunu sökerek çalan ve kayıplara karışan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Soyulan kubbeler havadan görüntülenirken, çıplak kalan yerlerin ise naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.

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Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.15 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.

Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 432 yıllık tarihi medreseye tırmandı. Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı. Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kamerala görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.

Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

MEDRESEDEKİ KUBBELER DEFALARCA SOYULMUŞ

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin yine geçtiğimiz hafta Salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı. Ancak salı günü yaşanan soygundan yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kubbelerdeki kurşunların çalındığı belirlendi. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, medreseyi defalarca soyan hırsızları arıyor.

Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!
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Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!
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