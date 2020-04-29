Mimar Sinan eseri medresenin kubbelerini çaldılar!

MEDRESEDEKİ KUBBELER DEFALARCA SOYULMUŞ

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin yine geçtiğimiz hafta Salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı. Ancak salı günü yaşanan soygundan yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kubbelerdeki kurşunların çalındığı belirlendi. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, medreseyi defalarca soyan hırsızları arıyor.