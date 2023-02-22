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Haberler Yaşam Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı
Giriş Tarihi: 22.02.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 15:51

Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Mimar ve şehircilik uzmanı, aynı zamanda yazar olan Turgut Cansever, vefatının 14. yılında anılıyor. "bilge mimar" iltifatını sonuna kadar hak eden Turgut Cansever, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi şehirciliği ile uğraşıyordu. "Kentler dahi insani olmalı" başlıklı söyleşide "İnsan, tabiatın bir parçasıdır ve ancak tabiat insana fiziksel ve ruhsal mutluluk sağlıyor" diyerek iki katlı evlerine ve küçük ölçekli kentsel projelerin önemine dikkat çeken Cansever, mimarlık tarihimizin en önemli isimlerinden biriydi. Ayrıca Turgut Cansever, İstanbul için yıllar önce "İstanbul için, Marmara bölgesi ölçeğinde, kuzey Ege, Batı Karadeniz'in bir bölümü, Kütahya ve Eskişehir'e kadar uzanana bir büyük bölge planı yapmak gerekir.." önerisinde bulundu.

Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Mimar ve şehircilik uzmanı, aynı zamanda yazar Turgut Cansever, vefatının 14. yılında anılıyor.

Türk Ocakları kurucularından Dr. Hasan Ferit Cansever'in oğlu olan Cansever, 12 Eylül 1921'de Antalya'da dünyaya geldi.

Cansever, ilkokulu Ankara ve Bursa'da okudu. İlkokul yıllarından sonra ailesi İstanbul'a taşınan usta mimar, lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (DGSA) Yüksek Mimarlık Bölümü'nden 1946'da mezun olan Cansever, doktorasını 1949'da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde yaptı.

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Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

TÜRKİYE'DE SANAT TARİHİ ALANINDA İLK DOKTORA TEZİNİ YAZDI

Cansever'in "Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun Başlıkları" adlı doktora tezi, Türkiye'de yapılan sanat tarihi doktora tezlerinin ilki oldu.

Fransa'ya giderek bir süre Avrupa'yı dolaşan Cansever, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden "Modern Mimarinin Sorunları" adlı teziyle de 1960'da doçent unvanını aldı.

Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Cansever, 1947–1951 yılları arasında DGSA'da öğretim üyeliği yaptı ve 1949'da Sadullah Paşa Yalısı'nın restorasyonunu gerçekleştirdi. Bu çalışma, usta mimarın meslek yaşamının ilk önemli deneyimi oldu.

Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Kendi mimarlık bürosunu 1951'de kuran Cansever, 1950'li yıllarda Karatepe Açık Hava Müzesi, Diyarbakır Koleji, ODTÜ Kampüsü yarışma projesi ve Türk Tarih Kurumu binasını tasarladı.

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