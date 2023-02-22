Haberler Yaşam Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Giriş Tarihi: 22.02.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 15:51

Bilge mimar: Turgut Cansever… İstanbul için yıllar önce bu öneriyi sunmuş: Büyük bölge planı

Mimar ve şehircilik uzmanı, aynı zamanda yazar olan Turgut Cansever, vefatının 14. yılında anılıyor. "bilge mimar" iltifatını sonuna kadar hak eden Turgut Cansever, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi şehirciliği ile uğraşıyordu. "Kentler dahi insani olmalı" başlıklı söyleşide "İnsan, tabiatın bir parçasıdır ve ancak tabiat insana fiziksel ve ruhsal mutluluk sağlıyor" diyerek iki katlı evlerine ve küçük ölçekli kentsel projelerin önemine dikkat çeken Cansever, mimarlık tarihimizin en önemli isimlerinden biriydi. Ayrıca Turgut Cansever, İstanbul için yıllar önce "İstanbul için, Marmara bölgesi ölçeğinde, kuzey Ege, Batı Karadeniz'in bir bölümü, Kütahya ve Eskişehir'e kadar uzanana bir büyük bölge planı yapmak gerekir.." önerisinde bulundu.