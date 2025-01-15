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MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:42
MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. İBB yönetiminin UKOME toplantısı sonrası minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe dolmuş ücreti kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. Minibüs zammı ile takip edilen yeni ücret tarifesi Megakent sahiplerinin gündeminde. İşte, minibüs indi bindi ücretleri 2025...