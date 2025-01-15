MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?

İBB yönetiminin toplu ulaşım için bir önceki toplantıda sunduğu yüzde 46'lık zam teklifi reddedilmişti. Yapılan yeni toplantıdan yüzde 35 zam kararı çıktı. Bu da toplu taşımada ücret tarifesini değiştirdi. Peki; minibüs ücretleri ne kadar oldu, indi bindi kaç TL?