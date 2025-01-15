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Haberler Yaşam MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:42

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. İBB yönetiminin UKOME toplantısı sonrası minibüs ücretleri ne kadar, en kısa mesafe dolmuş ücreti kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. Minibüs zammı ile takip edilen yeni ücret tarifesi Megakent sahiplerinin gündeminde. İşte, minibüs indi bindi ücretleri 2025...

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?

İBB yönetiminin toplu ulaşım için bir önceki toplantıda sunduğu yüzde 46'lık zam teklifi reddedilmişti. Yapılan yeni toplantıdan yüzde 35 zam kararı çıktı. Bu da toplu taşımada ücret tarifesini değiştirdi. Peki; minibüs ücretleri ne kadar oldu, indi bindi kaç TL?

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 35 ZAM!

İBB yönetiminden İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı çıktı. CHP'li İBB yönetiminin toplu ulaşım için bir önceki yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedilmişti.

Toplu ulaşımda yeni ücret tarifesi değişti:

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MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2025

Yapılan yüzde 35'lik zam sonrası minibüs indi-bindi ücreti 18 TL'den, 25 TL'ye yükseldi.

İşte, diğer ücretler:

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?

-Tam bilet 20 TL'den 27 TL'ye

-Öğrenci 9.76 TL'den 13,17 TL'YE

-Öğrenci abonman 282,5 TL'den 381,37 TL'ye

-Tam abonman bin 569 TL'den 2 bin 118,15 TL'ye yükseldi.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 2025: Toplu taşıma zammı ardından minibüs ücretleri ne kadar oldu, kısa mesafe dolmuş kaç TL?
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