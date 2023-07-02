Haberler Yaşam Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:21

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Van'da kontrolden çıkan minibüs Van Gölü'ne uçtu. Ekipler olay yerine koştu… Yaralı 11 kişi hastaneye kaldırılırken dalgıçların gölde arama çalışmaları sürüyor