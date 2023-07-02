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Haberler Yaşam Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 10:21

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Van'da kontrolden çıkan minibüs Van Gölü'ne uçtu. Ekipler olay yerine koştu… Yaralı 11 kişi hastaneye kaldırılırken dalgıçların gölde arama çalışmaları sürüyor

İHA
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Yürekleri ağza getiren olay Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi.

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Sürücü H.P. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçması üzerine hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı | Video

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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