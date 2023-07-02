Minibüs Van Gölü’ne uçtu: Yaralılar var!

Yürekleri ağza getiren olay Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. Sürücü H.P. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçması üzerine hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı | Video İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.