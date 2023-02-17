Miraç Kandili Duası Okunuşu! Mübarek Miraç Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve kandil gecesi yapılacak ibadetleri nedir?

Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak ediliyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile geçirilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç gecesi en verimli şekilde değerlendirilecek. Miraç Kandili duası ile Miraç Kandili'inde neler yapılır, hangi dualar, sureler okunur, nasıl ibadet edilir soruları ilişkin detaylar haberimizde. Peki, Miraç Kandil gecesi okunacak dualar, ibadetleri nedir, namazı nasıl kılınır? İşte, Miraç Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler…