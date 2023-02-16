Haberler Yaşam MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023 | Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile dualı, ayetli, hadisli Kandil mesajı gönderin

Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:22

Miraç Kandili mesajları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Her yıl Recep ayının 27. gecesine denk gelen ve yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile paylaşılacak. Bu noktada sevdiklerine ''Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun'' dileklerini iletmek isteyenler Resimli Mirac Kandili mesajları ve sözleri seçenekleri araştırmasına çıktı. Kısa, uzun, dualı, hadisli, ayetli, en güzel kandil mesajları bu yıl da sabah.com.tr'de! İşte, 2023 Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile günün anlamı, önemini paylaşacağınız en güzel yazılı ve resimli Hayırlı Kandiller mesajları…