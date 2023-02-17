Haberler Yaşam Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Hayırlı Kandiller'' dileyin

Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:49

Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Hayırlı Kandiller'' dileyin

İslam aleminin en mübarek günlerinden birinde Miraç Kandili mesajları öne çıkan aramalarda yer alıyor. 'Allah'a yükseliş ve arınma' olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Sevdiklerinize kandil mesajı göndermek isteyenler resimli, kısa, uzun ve anlamlı bir şekilde en güzel Kandil mesajları ile dileklerini iletmeye başladı. Mübarek Cuma gününe denk gelen bu kandil de dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşmak isterseniz kısa, uzun, resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 17 Şubat Cuma gününe özel en güzel, en farklı resimli kandil mesajları ve sözleri