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Haberler Yaşam Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Hayırlı Kandiller'' dileyin
Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:49

Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Hayırlı Kandiller'' dileyin

İslam aleminin en mübarek günlerinden birinde Miraç Kandili mesajları öne çıkan aramalarda yer alıyor. 'Allah'a yükseliş ve arınma' olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Sevdiklerinize kandil mesajı göndermek isteyenler resimli, kısa, uzun ve anlamlı bir şekilde en güzel Kandil mesajları ile dileklerini iletmeye başladı. Mübarek Cuma gününe denk gelen bu kandil de dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşmak isterseniz kısa, uzun, resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 17 Şubat Cuma gününe özel en güzel, en farklı resimli kandil mesajları ve sözleri

Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ’’Hayırlı Kandiller’’ dileyin

Miraç Kandili mesajları ve sözleri günün en çok aratılanları arasında bulunuyor. Bugünün kandil olması vesilesiyle en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları paylaşımları da başladı. Sizlerde kandil mesajları içeriklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Instagram ve WhatsApp üzerinden gönderebileceğiniz en güzel kandil mesajı görselleri ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2023

Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ’’Hayırlı Kandiller’’ dileyin

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandil mesajları ve sözlerini derlerken birbirinden farklı görselleri hazırladık. Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak en yeni, kısa ve uzun olarak resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri görsellerine erişebilirsiniz. İşte, 17 Şubat 2023 Miraç Kandili mesajları…

Miraç Kandili Mesajları 1 - Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra / 1 )

Miraç Kandili Mesajları 2 - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili Mesajları 3 - Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göklere yükseldiği bu gece tüm dualarınızın göklere yükselip kabul olmasını dilerim. Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ’’Hayırlı Kandiller’’ dileyin

Miraç Kandili Mesajları 4 - Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Miraç Kandili Mesajları 5 - Allah'ım! fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ’’Hayırlı Kandiller’’ dileyin

Miraç Kandili Mesajları 6 - Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam Alemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç Kandili Mesajları 7 - Bu değerli kandil gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah (c.c.) tüm dualarınızı kabul etsin. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Miraç Kandili mesajları 2023: En anlamlı, yeni, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ’’Hayırlı Kandiller’’ dileyin

Miraç Kandili Mesajları 8 - Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Miraç Kandili Mesajları 9 - Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

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