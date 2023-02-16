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Haberler Yaşam Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:45

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

17 Şubat Cuma günü idrak edilecek olan Miraç Kandili için araştırmalar devam ediyor. Yılın ikinci kandilinde vatandaşlar da bilgilenip doğru bir şekilde ibadetlerini yapmak istiyor. "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Miraç Kandili farz mıdır?" soruları milyonlar Müslüman tarafından yöneltilmekte. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden bu mübarek gecenin ibadetleri hakkında gerekli açıklamalar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte detaylar

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır, kaç gün tutulur soruları mübarek güne az bir süre kalmasıyla birlikte aratılmaya başlandı. Diyanet'in dini takvimi 2023'e göre 17 Şubat 2023'te idrak edilecek olan mübarek gün için Müslümanlar, "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.

Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

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