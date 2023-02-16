Haberler Yaşam Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

Giriş Tarihi: 16.02.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:45

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Diyanet ile Miraç Kandili orucu fazileti nedir, farz mıdır?

17 Şubat Cuma günü idrak edilecek olan Miraç Kandili için araştırmalar devam ediyor. Yılın ikinci kandilinde vatandaşlar da bilgilenip doğru bir şekilde ibadetlerini yapmak istiyor. "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Miraç Kandili farz mıdır?" soruları milyonlar Müslüman tarafından yöneltilmekte. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden bu mübarek gecenin ibadetleri hakkında gerekli açıklamalar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte detaylar