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Haberler Yaşam Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 09.07.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 09:18

Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

İstanbul Pendik'te aile arasında miras kavgası çıktı. Ö.Ö., silahı kaptı… Tüm aile üyelerine kurşun yağdırdı… 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı

DHA
Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

Korkunç olay dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik'teki Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı.

Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

İddiaya göre aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

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Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

Kavganın büyümesi ile Ö.Ö. isimli kişi, silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı.

Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

Hafif yaralanan bir kişi de Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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