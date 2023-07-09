Miras kavgası: 4 ölü 1 yaralı!

Korkunç olay dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik'teki Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre aile içinde miras nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi ile Ö.Ö. isimli kişi, silahıyla aile üyelerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ise kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan bir kişi de Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.