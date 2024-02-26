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Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:08

Misafir 'bina kötü kokuyor' dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

İstanbul Kağıthane'de inanılmaz anlar yaşandı. Misafirliğe gelen ailenin "bina kötü kokuyor" tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık karıştı. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. İddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlattı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

İHA
Misafir ’bina kötü kokuyor’ dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

Duyanları şaşkına çeviren olay dün İstanbul Kağıthane'de yaşandı… İddiaya göre bir aile, akrabalarına misafirliğe gitti. Binaya giren aile, kötü kokudan rahatsız olunca "Bina ne kadar kötü kokuyor" diye bağırdı.

Misafir ’bina kötü kokuyor’ dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

Bunu duyan bina sakinleri, aileye "beğenmiyorsanız gidin binadan" diye karşılık verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi. O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

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Misafir ’bina kötü kokuyor’ dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

"BİNA KÖTÜ KOKUYOR"
Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı.

Misafir ’bina kötü kokuyor’ dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Misafir ’bina kötü kokuyor’ dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

Kısa sürede gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı.

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