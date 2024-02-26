Misafir ’bina kötü kokuyor’ dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!

Bunu duyan bina sakinleri, aileye "beğenmiyorsanız gidin binadan" diye karşılık verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi. O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.



