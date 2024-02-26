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Misafir 'bina kötü kokuyor' dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
10:08
Misafir 'bina kötü kokuyor' dedi: Sonrasında olanlar pes dedirtti!
İstanbul Kağıthane'de inanılmaz anlar yaşandı. Misafirliğe gelen ailenin "bina kötü kokuyor" tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık karıştı. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. İddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlattı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.