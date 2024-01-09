Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

KENDİ EVLERİ YIKILMADI

Depremde evinin ağır hasar aldığını fakat yıkılmadığını ifade eden anne Aksoy, "6 Şubat'ta uyuyordum, çocuklar için okula kalktım. Baktım daha saat çok erken. Tekrardan uyumak istedim, o anda sarsıntı oldu. Sıçradım kalktım, hemen kızım da kalktı. Eşimi dürttüm, uyandırdım. Öyle bir şiddetle salladı ki neye uğradığımızı şaşırdık. Evimin yarısı yıkıldı, 2 odam sağlam kaldı. Yaralanma olmadı" ifadesini kullandı.