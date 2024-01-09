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Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:33
Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…
Hatay'da 16 yaşındaki Nuran Aksoy, depreme misafirliğe gitti evde yakalandı. Çöken binanın enkazında gelen genç kız, kurtarılamadı. Hayatta kalan kızıyla teselli bulmaya çalışan anne Makbule Aksoy'un sözleri yürekleri yaktı: Gitmemiş olsaydı, belki de yaşayacaktı.