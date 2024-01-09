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Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:33

Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

Hatay'da 16 yaşındaki Nuran Aksoy, depreme misafirliğe gitti evde yakalandı. Çöken binanın enkazında gelen genç kız, kurtarılamadı. Hayatta kalan kızıyla teselli bulmaya çalışan anne Makbule Aksoy'un sözleri yürekleri yaktı: Gitmemiş olsaydı, belki de yaşayacaktı.

İHA
Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi 11 ili yıktı. Hatay'ın Antakya İlçesi, en büyük hasarı alan şehirler arasındaydı. Depreme Antakya'da babasının teyzesi olan Fethiye Keklik'in evinde yakalanan 16 yaşındaki Nuran Aksoy çöken binanın enkazında kaldı. Kurtarılamadı.

Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

Aksoy'un ailesinin yaşadığı ev ise ağır hasar almasına rağmen depremi yıkılmadan atlatmayı başardı. Anne Makbule Aysoy, vefat eden kızının acısını hayatta kalan kızıyla atlatmaya çalıştı.

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Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

KENDİ EVLERİ YIKILMADI

Depremde evinin ağır hasar aldığını fakat yıkılmadığını ifade eden anne Aksoy, "6 Şubat'ta uyuyordum, çocuklar için okula kalktım. Baktım daha saat çok erken. Tekrardan uyumak istedim, o anda sarsıntı oldu. Sıçradım kalktım, hemen kızım da kalktı. Eşimi dürttüm, uyandırdım. Öyle bir şiddetle salladı ki neye uğradığımızı şaşırdık. Evimin yarısı yıkıldı, 2 odam sağlam kaldı. Yaralanma olmadı" ifadesini kullandı.

Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

"GİTMESEYDİ AMA…"

Kızının asrın felaketine misafirlikte yakalandığını ifade eden Aysoy, "Biz o gün kurtulduktan sonra eşimin teyzesine koştuk. Kızım o gün orada misafirlikteydi. Kızımı çok çağırdım, okulu olduğunu söyledim. O kadar ısrar etmeme rağmen gelmedi.

Misafirliğe gittiği evde asrın felaketine yakalandı! Annesinden yürek yakan sözler: Gitmemiş olsaydı…

Enkazdan sağ kurtulduk ama sabah gidip binayı gördüğümüzde dünyamız başımıza yıkıldı. 11 gün enkazın başında bekledik. 2 kat üstüne yıkılmıştı. Eşimin teyzesinin ailesi enkazda kalmıştı. Gitmemiş olsaydı, belki de yaşayacaktı. Çok diyorum gitmeseydi ama rabbimin takdiri böyleymiş" ifadelerini kullandı.

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