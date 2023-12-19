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Haberler Yaşam Miss France'da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:09

Miss France'da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

Miss France 2023 yılı güzeli geçtiğimiz cumarta akşamı Eve Gilles oldu. Yarışmanın 94. yılında Fransa'nın en kuzey bölgesi olan Nord-Pas-de-Calais'i temsil ediyordu. 20 yaşındaki oyuncu, pixie saç kesimi ile 7,5 puanla kazanan oldu.

Miss France’da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

Bir önceki Miss France yıldızı Indira Ampiot tarafından kuşağıyla ödüllendirildikten sonra yeni güzellik kraliçesi, modern güzellik standartlarına meydan okuyan sözler söyledi.

Miss France’da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

Eve şunları söyledi: "Uzun saçlı güzel bayanları görmeye alışığız, ancak ben kısa saçlı bir görünüm seçtim."

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Miss France’da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

"Her 'kadının farklı ve benzersiz olduğunu' söylemeden önce, "Kimse size kim olduğunuzu dikte etmemeli" diye açıkladı."

Miss France’da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

Eve, yarışma tarihinde uzun saç modeli olmadan kazanan ilk yarışmacıdır.

Miss France’da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

Ancak seçtiği tarz bazı izleyicilerinden tepki aldı. Durumdan hoşnut olmayan hayranlar, sosyal medyayı kullanarak Miss France 2024 kazananını, yarışmanın kadınsı güzellik normlarını hiçe saydığı için eleştirdi.

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