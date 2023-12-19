Miss France’da bir ilk yaşandı! Yeni Fransa güzeli ülkeyi ikiye böldü...

Bir önceki Miss France yıldızı Indira Ampiot tarafından kuşağıyla ödüllendirildikten sonra yeni güzellik kraliçesi, modern güzellik standartlarına meydan okuyan sözler söyledi. Eve şunları söyledi: 'Uzun saçlı güzel bayanları görmeye alışığız, ancak ben kısa saçlı bir görünüm seçtim.' 'Her 'kadının farklı ve benzersiz olduğunu' söylemeden önce, 'Kimse size kim olduğunuzu dikte etmemeli' diye açıkladı.' Eve, yarışma tarihinde uzun saç modeli olmadan kazanan ilk yarışmacıdır. Ancak seçtiği tarz bazı izleyicilerinden tepki aldı. Durumdan hoşnut olmayan hayranlar, sosyal medyayı kullanarak Miss France 2024 kazananını, yarışmanın kadınsı güzellik normlarını hiçe saydığı için eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: 'Miss France kazananı, kısa saçını 'çeşitlilik' için bir zafer olarak nitelendiriyor. Kısa saç modelleri hep vardı, bence dikkat çekmek için yapıyor' Ancak herkes Eve'in kısa saçları konusunda hemfikir değil. Bir kullanıcı şunları söyledi: 'Miss France 2024 zorbalığa uğradı ve Fransızlar sırf kısa saçlı olduğu için onu beğenmiyorlar. Fransa'nın ilerici bir ülke olduğunu sanıyordum.' Bir yorumda ise kullanıcı şöyle dedi: 'Bu kadın çok etkileyici. Kısa saçlı olması neden önemli? 2023'te doğru karar verdiler.' Bir başkası şu yorumu yaptı: 'Benim için kısa saçlı kızlar son derece benzersiz ve güçlü.' Farklı görüşlere rağmen Eve, yeni bir hayata başlamaya hazırlanıyor. Bir sonraki güzellik kraliçesi seçilene kadar Paris'teki bir apartman dairesinde kira ödemeden yaşayacak, düzenli bir aylık maaş alacak ve çeşitli sponsorluk anlaşmaları imzalaması bekleniyor.