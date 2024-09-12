Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen’in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI OLDU!

Miss Turkey 2024 finali bu akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın sahibi oldu.