Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:25
Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...
Türkiye'deki genç kadınların katılımıyla düzenlenen milli güzellik yarışması olan Miss Turkey'de 2024 birincisi 20 finalist arasından seçilen İdil Bilgen oldu. Miss Turkey birincisi olan Bilgen,ülkemizi Miss World'de temsil edecek. 24 yaşındaki genç güzelin birinciliği gündeme gelirken, aynı zamanda mesleği de duyanları şaşırttı. Peki, Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in asıl mesleği ne? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...