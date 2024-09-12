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Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:25

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

Türkiye'deki genç kadınların katılımıyla düzenlenen milli güzellik yarışması olan Miss Turkey'de 2024 birincisi 20 finalist arasından seçilen İdil Bilgen oldu. Miss Turkey birincisi olan Bilgen,ülkemizi Miss World'de temsil edecek. 24 yaşındaki genç güzelin birinciliği gündeme gelirken, aynı zamanda mesleği de duyanları şaşırttı. Peki, Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in asıl mesleği ne? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen’in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

Miss Turkey 2024 güzellik yarışması, dün akşam gerçekleşti. 20 finalistin yer aldığı güzellik yarışında birinciliği alarak tacı takan isim İdil Bilgen oldu. Genç güzel sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken yaşı, mesleği ve hayatına dair bilgiler merak edildi. Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in mesleği ise duyanları şaşırttı! Meğer, Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen’in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

Miss Turkey 2024 güzellik yarışması, dün akşam gerçekleşti.

Yarışmada 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanı için sahneye çıktı.

Gecede, jüriyi; Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.

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Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen’in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI OLDU!

Miss Turkey 2024 finali bu akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın sahibi oldu.

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen’in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan bir güzellik kraliçesidir. Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen’in mesleği duyanları şaşırttı! Meğer Miss Turkey 2024 Güzelinin asıl mesleği...

MİSS WORLD YARIŞMASINDA TEMSİL EDECEK

Tacını takan İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World yarışmasında da temsil edecek.

İşte, Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in sosyal medyasından en doğal kareleri;

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