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MİT yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda bulunmuştu: Cezaları belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
13:23
MİT yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda bulunmuştu: Cezaları belli oldu!
Konya'da okul müdürü Harun Avcu "Seni MİT'e memur olarak alacağız' diyerek lise öğrencisi G.A'yı kandırdı. Ahmet Mandal'ın istismarına uğrayan talihsiz çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla korkunç skandal ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu davada sanıkların aldıkları ceza açıklandı…