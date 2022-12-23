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Haberler Yaşam MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:25

MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

Konya'da 'MİT'e eleman olarak alacağız' yalanıyla G.A. (17) ve K.K. (18) isimli iki genç kıza cinsel istismarda bulanan Ahmet Mandal'ın (34) ifadesi ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ifadede Mandal, "Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Aldığımız bilgileri mail yoluyla kuruma aktarıyoruz. G.A'nın bana karşı ilgisi vardı. Gönül birlikteliğim oldu" dedi. Mandal'ın genç kız ile anne ve babası hakkında kendisine iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olması 'bu kadarına da pes' dedirtti.

TOLGA YANIK
MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir lisede okuyan G.A. ve K.K'yı 'MİT'e eleman olarak alacağım' yalanıyla istismar eden Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı.

MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

SABAH'ın ulaştığı ifadede genç kızlara kendisini istihbaratçı olarak tanıtmadığını ileri süren Mandal, "Lisede inşaat işleri olduğu için okul müdürü Harun Avcu ile tanıştım.

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MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

Kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım. G.A. ve K.K'yı okulda tanıdım ve sizleri istihbarata aldıracağım diye herhangi bir beyanda bulunmadım.

MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

Ben G.A'ya 'birlikte çalışalım mı' dedim. G.A. ve babası benimle inşaat işlerinde çalışmayı kabul etti.

MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

G.A'ya 'Seni seviyorum, nikah kıyalım, seninle birlikte olmam lazım' diye bir şey söylemedim.

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