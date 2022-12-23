Haberler Yaşam MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:25

MİT yalanıyla tecavüz skandalında pes dedirten detay: Liseli kızı inşaatlarda çalıştırmış!

Konya'da 'MİT'e eleman olarak alacağız' yalanıyla G.A. (17) ve K.K. (18) isimli iki genç kıza cinsel istismarda bulanan Ahmet Mandal'ın (34) ifadesi ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ifadede Mandal, "Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Aldığımız bilgileri mail yoluyla kuruma aktarıyoruz. G.A'nın bana karşı ilgisi vardı. Gönül birlikteliğim oldu" dedi. Mandal'ın genç kız ile anne ve babası hakkında kendisine iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olması 'bu kadarına da pes' dedirtti.