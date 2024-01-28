Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu
Giriş Tarihi: 28.01.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 07:06

Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunanlara yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Mobil oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukların nasıl tuzağa düşürüldükleri tek tek ortaya çıkarıldı.

ÖMER ÇETİN
Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, S.K. isimli şüphelinin çocuk pornografisi içeriklerini sattığını belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından ekipler, S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu

Şüpheli S.K.'nin cep telefonunda yapılan detaylı incelemede çok sayıda çocuk pornografisi ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı dokümanlara ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.K.'nin telefonunda internet tabanlı Viber adlı sohbet uygulamasının yer aldığını tespit etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu

Uygulamayı incelemeye alan ekipler, 'Satılık Çocuk ...' başlıklı sohbet odasını belirledi. Yüzlerce üyesi olan sohbet odasında, 37 kişinin erkek çocuklarına ait müstehcen fotoğraf ve videoların satışı yaptığını tespit etti.

Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu

ÖZEL EKİP 6 AY DOSYAYA ÇALIŞTI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konu için kurulan özel bir ekip, Viber uygulamasını mercek altına alarak 6 ay süren çalışmanın ardından 37 kişinin gerçek kimliklerini ortaya çıkardı.

Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti karşısına çıkan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA