Haberler
Yaşam
Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu
Giriş Tarihi: 28.01.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
07:06
Mobil oyunda çocuk tuzağı! 20 ilde operasyon: Detaylar kan dondurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunanlara yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Mobil oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukların nasıl tuzağa düşürüldükleri tek tek ortaya çıkarıldı.