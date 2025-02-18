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Model Kübra Küçük ezan sesinden rahatsız oldu! ‘Sus artık sus’ sözlerine tepki yağıyor!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:25
Model Kübra Küçük ezan sesinden rahatsız oldu! ‘Sus artık sus’ sözlerine tepki yağıyor!
Model Kübra Küçük ezan okunurken çektiği videoda 'Sus artık sus' ifadesini kullandı. Sonra da bu videoyu Instagram hesabında 'Ulan 2 dakika siesta yapacağım yeter ya yeter' notuyla paylaştı. Gelen tepkiler üzerine ise videoyu hemen silip bir açıklama yaptı. Ancak sözlerine bir kez daha tepki yağdı: Sen ezana saydır sonra ben inançlı bir insanım de biz de yedik…