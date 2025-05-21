Modern tıbba dair bildiğiniz her şeyi unutun! Yüzyıllık gelenek geri döndü: İşte suya çam çırası atmanın faydaları

Çıra suyu oldukça faydalı olarak kabul edilen sular arasında bulunuyor. Ancak tüketmeden önce kişilerin bu suyu tüketmeye uygun olup olmadığı konusunda emin olması gerekiyor. Her ne kadar çeşitli faydaları olsa da kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktora danışması birçok açıdan önemlidir. Faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;