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Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:49
Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?
Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Mogan Enerji talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 2,97 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 262,635,000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Mogan Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?