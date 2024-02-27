Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Mogan Enerji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Mogan Enerji halka arz kapsamında toplamda 262,635,000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 8,61 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Mogan Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Mogan Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte MOGAN talep toplama tarihleri...