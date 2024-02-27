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Haberler Yaşam Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:49

Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Mogan Enerji talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 2,97 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 262,635,000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Mogan Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Mogan Enerji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Mogan Enerji halka arz kapsamında toplamda 262,635,000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 8,61 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Mogan Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Mogan Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte MOGAN talep toplama tarihleri...

Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

MOGAN ENERJİ HALEP TOPLAMA TARİHLERİ || MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi. Mogan Enerji talep toplama tarihleri de belli oldu.

Mogan Enerji paylarının halka arzı, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

MOGAN ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mogan Enerji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 2,97 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 8,61 olarak belirlendi.

Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

MOGAN ENERJİ HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mogan Enerji 'MOGAN' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

İşlem sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek.

Mogan Enerji halka arz ne zaman? Talep toplama başlıyor! Mogan Enerji kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Mogan Enerji'nin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL)

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