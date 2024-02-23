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Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:53

MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

Semaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Mogan Enerji halka arz oluyor. 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olan şirketin bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmakta. Aracı kurumu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. yüzde 7,50 oranında halka açık olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Mogan Enerji halka arz tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım şekli, talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı ve katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, şirket hakkında tüm detaylar.

MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. 11,33 TL 'den halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 7,50 olarak belirlendi. 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...

MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA RAZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi.

2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olan şirketin bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunuyor.

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MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

MOGAN ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mogan Enerji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 2, 97 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 7,50 olarak belirlendi.

MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

MOGAN ENERJİ HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek Mogan Enerji'nin BİST kodu henüz belli olmadı.

MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Mogan Enerji halka arz 262,638,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen aşamalarda güncellenecek.

Şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı ve kaç lot verdiğine dair ayrıntılar henüz duyurulmadı.

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