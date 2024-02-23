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MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:53
MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?
Semaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Mogan Enerji halka arz oluyor. 2 Ocak 1980 tarihinde kurulmuş olan şirketin bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmakta. Aracı kurumu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenen Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. yüzde 7,50 oranında halka açık olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Mogan Enerji halka arz tarihleri, hisse fiyatı, dağıtım şekli, talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı ve katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, şirket hakkında tüm detaylar.