MOGAN ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Mogan Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. 11,33 TL 'den halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 7,50 olarak belirlendi. 262 milyon 635 bin lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...