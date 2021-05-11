Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:07

kimdir, nereli ve kaç yaşında? sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

'nın eski eşi sevgilisi hayatı ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Son günlerde çiftin evleneceği haberleri dolaşırken Mohammed Alsaloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği haberlerini doğrulayan Şeyma Subaşı "Düğün için yapılacak ilk şey misafir listesi hazırlamak. Çok heyecanlıyım" notunu düştüğü paylaşım ile evlilik hazırlıklarını duyurdu. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı 36 yaşında olduğu biliniyor. Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. İşte Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hayatı ve hakkında bilinmeyenler…

Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

sevgilisi son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Magazin kulislerinden gelen son bilgiye göre ise çiftin yakın zamanda evleneceği konuşulurken Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorusuna yanıt aranıyor. Şimdiden düğün hazırlıklarına başlayan Subaşı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed hayatı hakkında sorgulamalar da hız kazanıyor. Mohammed Al Saloussi 36 yaşında olduğu biliniyor.

Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili ayrıntılar şöyle;

MOHAMMED AL SALOUSSİ HAYATI

Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik yapan Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor. Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

"HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"

katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulunmuştu;

Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.

Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

ACUN ILICALI'NIN DA HABERİ VAR

Mısırlı sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Subaşı, eski eşi 'nın da evlilik kararından haberi olduğunu söyledi.

Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ne iş yapıyor?

ŞEYMA SUBAŞI İLE MOHAMMED ALSALOUSSİ EVLENİYOR!

Mısırlı sevgilisi ile evleneceği haberlerini doğrulayan paylaşımı şöyle;

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, "Düğün için yapılacaklar listesi... Önce konuklar... Aman Tanrım, çok heyecanlıyım! "ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA