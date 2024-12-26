Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı, 18. hafta müsabakalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Fransa ekibi Monaco, Gaston Medecin Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak. Karşılaşmayı kaçırmadan seyretmek isteyenler yayın detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...