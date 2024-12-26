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Haberler Yaşam Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:19

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlı ekip, sezon boyunca oynadığı 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederek 7. sırada yer alıyor. İki takım, EuroLeague tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes ise 3 galibiyet almayı başardı. Peki, Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı, 18. hafta müsabakalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Fransa ekibi Monaco, Gaston Medecin Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak. Karşılaşmayı kaçırmadan seyretmek isteyenler yayın detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'de Monaco - Anadolu Efes karşılaşması 26 Aralık Perişembe günü 21.00'de başlayacak.

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Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

MONACO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANLADA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, Gaston Medecin Salonu'nda Fransa ekibi Monaco'ya konuk olacağı müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR
Anadolu Efes ile Monaco, EuroLeague'de 8. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

İKİ TAKIMIN GÜNCEL DURUMU

Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.

Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

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