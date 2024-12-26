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Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
13:19
Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlı ekip, sezon boyunca oynadığı 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederek 7. sırada yer alıyor. İki takım, EuroLeague tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes ise 3 galibiyet almayı başardı. Peki, Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?