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Haberler Yaşam MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 19:05

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine girdi. 2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne sahip olan şirket, yatırımcılara toplamda 57 milyon 330 bin lot hisse dağıtmayı planlıyor. Elde edilecek fonun yüzde 40-45'lik kısmı ise yeni mağaza açılışlarına yönelik yatırımlarda kullanılacak. Peki Mopaş halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mopaş Marketçilik'in halka arzını onayladı. Şirket, yatırımcılara toplamda 57 milyon 330 bin lotu eşit dağıtım yöntemiyle sunacak. Halka arzın açıklığı yüzde 25 olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak duyuruldu. Ayrıca, halka arzda T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılmayacağı vurgulandı. İşte, Mopaş Marketçilik halka arz detayları haberin devamında...

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Mopaş Marketçilik talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

MOPAŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?
MOPAŞ MARKETÇİLİK, toplamda 57 milyon 330 bin lot paylaşacak. Olası lot dağıtımına ilişkin detaylı tablo ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mopaş Marketçilik halka arz hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.

Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.

Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.

Yüzde 15 İşletme sermayesi.

Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.

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