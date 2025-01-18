MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mopaş Marketçilik'in halka arzını onayladı. Şirket, yatırımcılara toplamda 57 milyon 330 bin lotu eşit dağıtım yöntemiyle sunacak. Halka arzın açıklığı yüzde 25 olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak duyuruldu. Ayrıca, halka arzda T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılmayacağı vurgulandı. İşte, Mopaş Marketçilik halka arz detayları haberin devamında...