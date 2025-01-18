Haberler
Yaşam
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
19:05
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ: Mopaş halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hangi bankalarda var?
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine girdi. 2 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne sahip olan şirket, yatırımcılara toplamda 57 milyon 330 bin lot hisse dağıtmayı planlıyor. Elde edilecek fonun yüzde 40-45'lik kısmı ise yeni mağaza açılışlarına yönelik yatırımlarda kullanılacak. Peki Mopaş halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?