Moskova’dan Erzurum’a getirildi: Tam 4 metre!

"Ayna kaplanmak üzere Rusya'da bulunuyordu. Biz de ekip olarak 1 ay önce Moskova'daydık. Testleri tamamlanan ayna dün dev uçakla Erzurum'a getirildi. DAG'ın 4 metrelik aynasını Konaklı Karakaya zirvelerini çıkarmak için buradayız. Hemen hemen yolun 3'te 1'ini tamamladık, dağ yoluna vardıktan sonra biraz daha yavaşlayacağız çünkü hassas bir ekipman taşıyoruz. O yüzden de olabildiğince konforlu bir şekilde aynayı götürmek istiyoruz.