Moskova’dan Erzurum’a getirildi: Tam 4 metre!

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına devam edilen DAG'ın teleskobunda kullanılacak, 4 metre çaplı aynası, Rusya'nın başkenti Moskova'da kaplandı. Optik testleri de başarıyla geçen teleskop aynası, dün Rusya'ya ait askeri uçakla Erzurum Havalimanı'na getirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve DAG çalışanlarının bulunduğu havalimanında ayna, görevliler tarafından büyük dikkatle TIR'a yüklendi.