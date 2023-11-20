Haberler Yaşam Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 09:35

Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Korkunç kaza dün Konya'da meydana geldi. 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Buğra Sayın ağaca çarparak feci şekilde can verdi. Vücut bütünlüğü bozulan talihsiz genç ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar ise pes dedirtti.