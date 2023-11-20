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Haberler Yaşam Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 09:35

Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Korkunç kaza dün Konya'da meydana geldi. 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Buğra Sayın ağaca çarparak feci şekilde can verdi. Vücut bütünlüğü bozulan talihsiz genç ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar ise pes dedirtti.

Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Konya Seydişehir'de dün korkunç bir kaza meydana geldi. Yarış motoru kullanan Buğra Sayın, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motor, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Sürüklenen motor refüjdeki ağaca çarptı, sürücü Buğra Sayın ise feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazenin vücut bütünlüğü bozuldu.

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Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Yolda sürüklenen motor ise yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Talihsiz sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

Cerberus isimli sosyal medya kullanıcısı ise kazaya ait olduğu öne sürülen görüntüleri internette paylaşıp ölen gençle dalga geçti.

Motor kazasında ölen gencin vücut bütünlüğü bozuldu! Sosyal medyadaki çirkin yorumlar pes dedirtti!

O paylaşımın altına gelen çirkin yorumlar ise pes dedirtti:
"Bu gerizekalı gibi motor sevdalısı olmayın…"

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