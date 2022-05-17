Haberler Yaşam Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:40

Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

Motorine ve benzine zam – indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrolün varil fiyatına bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Bu noktada her gün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi? soruları gündemdeki yerini alıyor. Bir süredir dünya genelinde yaşanan olaylar ve diplomatik görüşmeler petrol piyasasını etkilerken 1 litre benzin fiyatı da sorgulananlar arasında. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir…