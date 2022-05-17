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Haberler Yaşam Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:40

Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

Motorine ve benzine zam – indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrolün varil fiyatına bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Bu noktada her gün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi? soruları gündemdeki yerini alıyor. Bir süredir dünya genelinde yaşanan olaylar ve diplomatik görüşmeler petrol piyasasını etkilerken 1 litre benzin fiyatı da sorgulananlar arasında. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Mayıs mazot ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir…

Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

Motorin ve benzin fiyatları özellikle Rusya - Ukrayna savaşı ardından zirve noktaları gördü. Ardından alınan diplomatik kararlar ışığında indirimler alan akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle hareketli bir grafikte seyrediyor. Bu noktada her gün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi? soruları gündemdeki yerini alıyor. Brent petroldeki hareketlilik de motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri üzerinde belirleyici bir unsur. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il 17 Mayıs mazot ve benzin fiyatı…

Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

MOTORİNE BENZİNE ZAM VE İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA

Brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesine gerilerken varil fiyatındaki bu düşüş benzinde indirim beklentisini doğuruyor. Bu noktada akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri takip edilirken araç sahipleri benzin fiyatı düşecek mi? sorusuna da yanıt arıyor.

Dün benzinde 1 lira 70 kuruş bir fiyat artışı yaşandı.

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Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

Enerji analisti Louise Dickson ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir. Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" dedi.

İşte güncel rakamlar...

Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorine benzine zam - indirim var mı? Bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? GÜNCEL BENZİN FİYATI 17 MAYIS BUGÜN

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL

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