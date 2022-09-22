Haberler Yaşam MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:21

MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken güncel benzin ve motorin fiyatı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. FED'in faiz artırımı kararının ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu noktada araç sahibi vatandaşlar, "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte, 22 Eylül 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları…