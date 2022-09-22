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Haberler Yaşam MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:21

MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Hal böyleyken güncel benzin ve motorin fiyatı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. FED'in faiz artırımı kararının ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu noktada araç sahibi vatandaşlar, "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte, 22 Eylül 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları, indirim ve zam haberleriyle gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün motorine uygulanan indirimin ardından benzin fiyatlarında indirime gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle FED faiz artırımı kararı sonrası benzin ve motorin (mazot) fiyatı son durum araştırılıyor. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları son durum...

MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Brent petrol 100 dolar altındaki seyrini sürdürürken bu durum, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Son olarak motorin (mazot) fiyatları için bir indirim haberi daha geldi. İşte güncel motorin fiyatları;

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MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE 1,76 TL'LİK İNDİRİM!

20 Eylül 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1.76 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan 1 lira 76 kuruş indirim sonrası motorin litre fiyatı İstanbul'da 23,11 TL, Ankara'da 23,22 TL ve İzmir'de 23,26 TL oldu.

MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

MOTORİN VE BENZİN FİYATI GÜNCEL | 22 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23.11 TL

İstanbul benzin fiyatı: 19,23 TL

İstanbul LPG fiyatı: 10,98 TL

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