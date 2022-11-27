Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Motorine indirim sonrası güncel mazot fiyatları araştırılıyor. Son bilgilere göre mazota indirim geliyor. İl il akaryakıt fiyatları güncellenecek. Akaryakıt indiriminin bu akşam pompaya yansıması bekleniyor. Bu sebeple benzine indirim var mı, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte 27 Kasım 2022 motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları