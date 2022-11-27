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Haberler Yaşam Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 15:13

Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatları, son gelen mazota indirim bilgisi sonrası sıklıkla aratılıyor. Son bilgiler ışığında motorine indirim gelecek. Böylece güncel akaryakıt fiyatları değişecek. Brent petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle motorin, LPG ve benzin fiyatları 27 Kasım 2022 tarihinde değişti. Vatandaşlar da benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Akaryakıta indirim bu geceden itibaren geçerli olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de il il 27 Kasım 2022 güncel benzin ve mazot fiyatları listesi

Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Motorine indirim sonrası güncel mazot fiyatları araştırılıyor. Son bilgilere göre mazota indirim geliyor. İl il akaryakıt fiyatları güncellenecek. Akaryakıt indiriminin bu akşam pompaya yansıması bekleniyor. Bu sebeple benzine indirim var mı, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte 27 Kasım 2022 motorine indirim ile güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Brent Petrol fiyatlarındaki son düşüş ile birlikte 27 Kasım 2022 Pazar gecesi motorine 82 kuruşluk indirim yapılacak.

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Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022: Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

27 Kasım 2022: Motorine 82 kuruş indirim.

Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 27 Kasım 2022 Pazar günü için sorgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

ANKARA

Motorin fiyatı: 23,98 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

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