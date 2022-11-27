Motorine indirim ile güncel mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? LPG ve benzine indirim var mı? İşte 27 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatları, son gelen mazota indirim bilgisi sonrası sıklıkla aratılıyor. Son bilgiler ışığında motorine indirim gelecek. Böylece güncel akaryakıt fiyatları değişecek. Brent petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle motorin, LPG ve benzin fiyatları 27 Kasım 2022 tarihinde değişti. Vatandaşlar da benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Akaryakıta indirim bu geceden itibaren geçerli olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de il il 27 Kasım 2022 güncel benzin ve mazot fiyatları listesi