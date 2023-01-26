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Haberler Yaşam Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:50

Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika benzine indirim geldi. 26 Ocak 2023 tarihinde gelen bilgiler doğrultusunda yarından itibaren benzine ve mazota indirim gelecek akaryakıt fiyatları bayiliklerde indirimli olarak satılacak. Ukrayna – Rus savaşı, Brent Petrol, dünya genelindeki enflasyon akaryakıt fiyatları üzerinde sıklıkla etki ediyor. Bu noktada araç sahipleri benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Güncel mazot ve benzin fiyatı, yarın itibaren değişecek. İşte 26 Ocak 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul benzin fiyatları

Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Güncen benzin fiyatı, gelen son indirimle birlikte değişiyor. Akaryakıt fiyatlarında pompaya etki edecek olan indirim bu geceden sonra geçerli olacak. Petrol fiyatlarındaki bu stabil olmayan durum, tüm dünyada sarsıcı bir etki yaratıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim var mı? İşte detaylar

Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

BENZİNE YA DA MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin veya motorine indirim bu geceden itibaren 60 kuruş olarak yansıyacak.

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Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,66 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,66 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,91 TL

Motorin fiyatı: 24,30 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,91 TL

Motorin fiyatı: 24,30 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

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