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Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:50

Motorine ve benzine indirim son dakika: 26 Ocak 2023 Mazota indirim var mı, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika benzine indirim geldi. 26 Ocak 2023 tarihinde gelen bilgiler doğrultusunda yarından itibaren benzine ve mazota indirim gelecek akaryakıt fiyatları bayiliklerde indirimli olarak satılacak. Ukrayna – Rus savaşı, Brent Petrol, dünya genelindeki enflasyon akaryakıt fiyatları üzerinde sıklıkla etki ediyor. Bu noktada araç sahipleri benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Güncel mazot ve benzin fiyatı, yarın itibaren değişecek. İşte 26 Ocak 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul benzin fiyatları