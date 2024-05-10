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Haberler Yaşam Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:22

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı

Denizli'de seyir halinde olan midibüsü geçmek isterken sollama yapan motosiklet sürücüsü, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan iki arkadaşın 'son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşattı.

İHA
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı

Acı olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Zekeriya Alkan yönetimindeki motosiklet, Acıpayam Bulavrı üzerinde ilerlerken, aynı yöne seyir halinde olan midibüsü sollamak istedi. Ancak sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı

YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı

Gezinti için çıktıkları motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un cenazeleri, Güzelyurt Mahalle Mezarlığında yan yana kazılan kabirlerde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı

"SON BAKIŞ…"

Çok iyi arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un arkadaşları tarafından sosyal medyada 'son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

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