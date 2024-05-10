Haberler
Yaşam
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:22
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki gencin son paylaşımı duygulandırdı
Denizli'de seyir halinde olan midibüsü geçmek isterken sollama yapan motosiklet sürücüsü, önüne çıkan otomobile arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan iki arkadaşın 'son bakış' notuyla paylaşılan videosu duygusal anlar yaşattı.