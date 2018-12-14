Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Edirne Emniyet Müdürlüğü de hatayı fark ederek cezayı iptal etmiş. Motosiklete emniyet kemeri cezası gelmesi ilginç oldu. Motosikletimle hiç Edirne'ye gitmedim. Benim hafta içi mesai yaptığım bir tarih. Ceza yanlışlıkla kesildiği belirlendi. Makbuzda motosiklette emniyet kemeri takmadığından deniyor. Çok şaşırdım" dedi.