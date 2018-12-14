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Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Giriş Tarihi: 14.12.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 11:15
Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

'nin Süloğlu ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası Vural Yavaş'a (38) kullandığı motosiklette 'emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle 108 liralık trafik cezası kesildi. Yavaş, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunurken, Edirne Emniyet Müdürlüğü de hatayı fark ederek cezayı iptal etti.

Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Süloğlu Belediyesi'nde çalışan Vural Yavaş'a kullandığı 22 AY 748 plakalı motosikletinde emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle şehir merkezinde trafik cezası kesildi. Ceza tebligatının evine ulaşmasının ardından büyük şaşkınlık yaşayan Yavaş, ceza makbuzuyla birlikte Adliyesi'ne giderek itirazda bulundu.

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Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Mahkeme itirazı değerlendirirken, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü'nce yapılan incelemede yanlışlıkla ceza kesildiği fark edilerek iptal edildi. 11 Eylül 2018 tarihli ceza makbuzunda 78/1-A maddesinden, 22 AY 748 plakalı motosiklete 'emniyet kemeri takmadan araç kullanmak' ibareleri yer aldı.

Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Cezayı görünce çok şaşırdığını anlatan Yavaş, "Ben Süloğlu ilçesinde yaşıyorum. 22 AY 748 plakalı motosikletime şehir merkezinde ilginç bir ceza kesildi. Motosiklette emniyet kemeri olmadığı halde, motosiklette emniyet kemeri takmadığım için ceza geldi. Ben adliyeye giderek itiraz ettim.

Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Emniyet Müdürlüğü de hatayı fark ederek cezayı iptal etmiş. Motosiklete emniyet kemeri cezası gelmesi ilginç oldu. Motosikletimle hiç Edirne'ye gitmedim. Benim hafta içi mesai yaptığım bir tarih. Ceza yanlışlıkla kesildiği belirlendi. Makbuzda motosiklette emniyet kemeri takmadığından deniyor. Çok şaşırdım" dedi.

Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası
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Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası
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