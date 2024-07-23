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Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas'taki kazada öldü: 'Yunanistan' detayı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:42
Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas'taki kazada öldü: 'Yunanistan' detayı ortaya çıktı!
Ünlü Rus YouTuber ve motosiklet tutkunu Tatyana Ivanovna Ozolina, Milas'ta geçirdiği kazada hayatını kaybetti. MotonTanja ismiyle ünlenen Ozolina'nın Yunanistan'a motosikletiyle gitmek için yola çıktığı, izin verilmeyince rotasını Türkiye'ye çevirdiği öğrenildi.