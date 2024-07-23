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Haberler Yaşam Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas'taki kazada öldü: 'Yunanistan' detayı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:42

Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas'taki kazada öldü: 'Yunanistan' detayı ortaya çıktı!

Ünlü Rus YouTuber ve motosiklet tutkunu Tatyana Ivanovna Ozolina, Milas'ta geçirdiği kazada hayatını kaybetti. MotonTanja ismiyle ünlenen Ozolina'nın Yunanistan'a motosikletiyle gitmek için yola çıktığı, izin verilmeyince rotasını Türkiye'ye çevirdiği öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas’taki kazada öldü: ’Yunanistan’ detayı ortaya çıktı!

Milas-Söke karayolunda dün akşam saatlerinde Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si Sarıçay köprüsüne yakın noktada tır ile çarpıştı.

Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas’taki kazada öldü: ’Yunanistan’ detayı ortaya çıktı!

Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.

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Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas’taki kazada öldü: ’Yunanistan’ detayı ortaya çıktı!

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas’taki kazada öldü: ’Yunanistan’ detayı ortaya çıktı!

ÜNLÜ YOUTUBER ÖLDÜ

Kazada motosikletlerden birinin ünlü Rus YouTuber ve motovlogger Tatyana Ivanovna Ozolina olduğu tespit edildi.

Motosiklet tutkunu ünlü Rus YouTuber Milas’taki kazada öldü: ’Yunanistan’ detayı ortaya çıktı!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ünlü motosiklet tutkunu Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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