Motosikletli katile ödül gibi ceza! 2 gencin ölümüne neden olup ’Şımarıklık yapmak istedim’ demişti

Gözaltına alınan sürücü Keskin tutuklandı. Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.



