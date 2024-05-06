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Motosikletli katile ödül gibi ceza! 2 gencin ölümüne neden olup 'Şımarıklık yapmak istedim' demişti
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:27
Motosikletli katile ödül gibi ceza! 2 gencin ölümüne neden olup 'Şımarıklık yapmak istedim' demişti
İstanbul'da, motosikletine çarparak Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun hayatını kaybetmesine sebep olan Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle yargılandı ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iyi hal indirim alarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.