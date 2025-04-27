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Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
10:48
Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...
İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu, caddede ilerlediği sırada otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. ile tartıştı. Önce savrularak kaldırıma ardından devrilen yön levhasına çarpan ve ağır yaralanan Aydoğdu kurtarılamadı. Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı!