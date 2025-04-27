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Haberler Yaşam Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:48

Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu, caddede ilerlediği sırada otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. ile tartıştı. Önce savrularak kaldırıma ardından devrilen yön levhasına çarpan ve ağır yaralanan Aydoğdu kurtarılamadı. Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı!

Yunus Emre KAVAK
Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...

Olay, 22 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi.

Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...

Edilen bilgiye göre caddede 34 BZM 694 plakalı motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, 34 HJN 712 plakalı otomobille trafikte seyreden Mustafa Emir K. ile tartışmaya başladı.

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Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...

Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...

KAZANIN ŞİDDETİYLE İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu’nun feci ölümü: Önce kaldırıma ardından levhaya çarpıp...

Aydoğdu, ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.