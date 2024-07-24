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Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:10

Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye'ye gelme nedeni belli oldu

Muğla'da motosikletli Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın acı ölümüne ilişkin detaylar belli oldu. 38 yaşındaki Tatiana'nın o hatası hayatına mal oldu. Kazada yaralanan Onur Obuk'un ifadesinde, Tatiana Ozolina'nın Türkiye'ye gelme nedeni belirtildi.

DHA
Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye’ye gelme nedeni belli oldu

Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın Muğla'daki ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. İşte kazada yaralanan Onur Obuk'un ifadesinin detayları...

Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye’ye gelme nedeni belli oldu

'HATALI SOLLAMA' KURBANI!

Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın (38) hayatını kaybettiği kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Birlikte seyahat eden 3 motosikletliden Ozolina'nın, bir TIR'ı hatalı sollayıp, önlerinde seyreden Onur Obuk'un (29) motosikletine arkadan çarptığı belirlendi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisini ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü Obuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye’ye gelme nedeni belli oldu

Kaza, 21 Temmuz saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Tur kapsamında Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk ve Sergei Khadrikov eşlik etti.

Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye’ye gelme nedeni belli oldu

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi. Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye’ye gelme nedeni belli oldu

Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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