Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye’ye gelme nedeni belli oldu

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi. Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklete arkadan çarptı.