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Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye'ye gelme nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 24.07.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
14:10
Motosikletli Rus fenomenin ölümünde acı detay! O hatası hayatına mal oldu: Türkiye'ye gelme nedeni belli oldu
Muğla'da motosikletli Rus fenomen Tatiana Ozolina'nın acı ölümüne ilişkin detaylar belli oldu. 38 yaşındaki Tatiana'nın o hatası hayatına mal oldu. Kazada yaralanan Onur Obuk'un ifadesinde, Tatiana Ozolina'nın Türkiye'ye gelme nedeni belirtildi.