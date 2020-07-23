22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ve kazanan numaralar!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi On Numara 22 Temmuz çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın her günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA 22 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye 137.780,05 TL devretmişti.

İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...