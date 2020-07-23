22 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulama ve kazanan numaralar!
22 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
On Numara çekilişinin 945. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Günün kazanan numaraları şu şekilde oldu;
2, 3, 8, 15, 21, 22, 27, 34, 48, 49, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80
Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 267 bin 836 lira 63 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 102 bin 450 lira 45 kuruşluk ikramiye devretti.
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