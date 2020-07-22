MPİ ilan etti: Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango ile 22 Temmuz Şans Topu sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi Şans Topu 22 Temmuz çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada bir kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU 22 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu 22 Temmuz çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 772.881,32 TL devretmişti.